LEGO 2K Drive: svelati i requisiti di sistema per PC, sarà protetto da Denuvo

A pochi giorni dal lancio di LEGO 2K Drive la pagina Steam del gioco è stata aggiornata, svelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, che abbiamo elencato di seguito, e confermando inoltre che questa sarà protetta da Denuvo.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

Processore: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 960 2GB / AMD R9 380 o superiore

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 12 GB

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0x

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3500 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce 1070 4GB / AMD RX Vega-56 o superiore

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0x

Come possiamo vedere si tratta di requisiti tutto sommato abbordabili, considerando che nei consigliati non si arriva neppure ai 16GB di RAM e viene suggerita una GTX 1070. Anche lo spazio di archiviazione richiesto è molto contenuto, solo 12 GB.

Come detto in apertura inoltre la pagina Steam segnala che la versione PC di LEGO 2K Drive sarà protetta da Denuvo. Si tratta di una brutta notizia per molti giocatori, dato che solitamente questo sistema di protezione si è dimostrato deleterio per le performance, ma la speranza è che venga rimosso dopo poche settimane dal lancio, come avvenuto in molti casi.

Per il resto, vi ricordiamo che LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Di recente 2K ha svelato tutti i dettagli relativi al Drive Pass e il sistema di stagioni, che introdurranno nuove sfide e ricompense dopo il lancio del gioco.