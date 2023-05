The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Ascensus è nato grazie a un cheat per il debug

Stando a un aneddoto raccontato da Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi, rispettivamente producer e game director di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il potere Ascensus di Link in origine era un codice cheat utilizzato dagli sviluppatori come strumento di debug.

Per chi non lo sapesse, con Ascensus, Link può attraversare soffitti e piattaforme sopra di lui, un'abilità particolarmente utile per raggiungere posti nascosti e scorciatoie o in alcuni casi per cavarsi d'impaccio da situazioni complicate, come spiegato anche nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In origine, quando era ancora uno strumento in fase di programmazione, gli sviluppatori lo utilizzavano per muoversi più velocemente nel mondo di gioco, agevolando i test. Fujibayashi ad esempio lo utilizzava per uscire velocemente dalle caverne dopo averle esplorate, risparmiandosi così la fatica di fare il percorso a ritroso, arrivando infine all'idea che questo strumento di debug poteva diventare una vera e propria abilità da donare a Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"L'abilità Ascensus era in realtà il risultato di una funzione di debug che avevamo nel gioco", ha detto Fujibayashi. "Quando esploravo le caverne, arrivavo alla destinazione che stavo cercando di raggiungere e, una volta fatti i controlli del caso, usavo semplicemente il codice di debug per tornare in cima".

"Ho pensato "beh, forse questo è qualcosa che può essere utilizzato anche nel gioco". E ad essere schietti e onesti, imbrogliare può essere divertente. Ecco perché abbiamo deciso di inserirlo nel gioco".