Fantastici 4: gli attori protagonisti del nuovo film Marvel svelati da un leak?

Un nuovo leak trapelato online sembra svelare quelli che saranno gli attori protagonisti del nuovo film sui Fantastici 4, la nuova produzione Marvel che dovrebbe arrivare nel 2025 ma di cui non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

In base a quanto riferito dall'account Twitter MyTimeToShineHello, considerato una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda le voci di corridoio riguardante le produzioni Marvel, i protagonisti che interpreteranno il quartetto principale sarebbero i seguenti:

Adam Driver nel ruolo di Reed Richards (Mr. Fantastic)

Margot Robbie nel ruolo di Sue Storm (la Donna Invisibile)

Paul Mescal nel ruolo di Johnny Storm (la Torcia Umana)

Daveed Diggs nel ruolo di Ben Grimm (La Cosa)

I primi tre erano già emersi in precedenza in altre voci di corridoio, mentre Diggs sarebbe una new entry anche nell'ambito dei rumor. Non sappiamo bene da dove arrivi questo leak, ma intanto lo prendiamo come una possibile indicazione, considerando che, se non altro, alcune scelte potrebbero essere azzeccate.



Adam Driver farebbe dunque il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe in un ruolo storico, mentre Margot Robbie sarebbe protagonista dello strano caso di contemporaneità di presenza nel DC Universe dove interpreta Harley Quinn e nell'MCU interpretando la Donna Invisibile.

In ogni caso, attendiamo eventuali conferme sulla questione: lo scorso settembre era emerso che il film Marvel e Disney aveva intanto gli sceneggiatori definiti, intenti a inserire la storia all'interno dell'MCU.