Battlefield 2042 non aveva nessuna possibilità di essere un buon gioco al lancio, per un ex-DICE

Joakim Bodin, che ha lavorato in DICE per 13 anni come Senior Software Engineer, ha detto la sua su Battlefield 2042, svelando come il gioco non avesse "alcuna possibilità" di uscire in buone condizioni al lancio.

Secondo Bodin, che ha affidato le sue riflessioni a Twitter, il gioco era passato attraverso "troppe versioni diverse", con la deadline che non ha mai aiutato a far raggiungere al prodotto una forma completa convincente.

Il tweet di Joakim Bodin su Battlefield 2042, riportato da Tom Henderson

Per questo motivo, secondo l'ex-DICE, Battlefield 2042 "non ha mai veramente avuto molte possibilità di essere un gran gioco al lancio", senza che questo escluda però un'evoluzione successiva.

Il riferimento di Bodin è esclusivamente alle condizioni in cui Battlefield 2042 si è trovato ad essere immesso sul mercato, che hanno scatenato le famose polemiche. "Sono comunque orgoglioso di aver spinto fortemente per fare in modo che questo gioco avesse il cross-play pieno", con buona parte di progressione ed economia condivisa tra le diverse versioni. "I suoi sistemi online verranno utilizzati anche in prossimi giochi del futuro", ha spiegato lo sviluppatore.

Su tali affermazioni si è soffermato anche il giornalista Tom Henderson, riconoscendo come, in effetti, anche molte delle voci di corridoio che lui stesso aveva diffuso prima del lancio, si riferivano in effetti a versioni interne di Battlefield 2042 che, in certi casi, non hanno mai avuto riscontro nella versione definitiva del gioco.

In ogni caso, il titolo ha comunque proseguito la sua evoluzione raggiungendo anche la Stagione 5: Nuova Alba, mentre EA ha deciso di rivoluzionare la serie attraverso la creazione di un universo connesso.