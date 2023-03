L'Attacco dei Giganti, un cosplay di Annie, Pieck ed Eren da narga_lifestream per la Stagione Finale

L'Attacco dei Giganti si avvia finalmente verso la conclusione con l'ultima parte della Stagione Finale, e narga_lifestream ha pensato bene di rispolverare per l'occasione i suoi splendidi cosplay dedicati ad alcuni dei personaggi più interessanti della serie, ovverosia Annie, Pieck ed Eren.

Come abbiamo riportato, gli ultimi episodi della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti usciranno in autunno e metteranno la parola fine su uno dei migliori anime degli ultimi anni, tratto dal manga di Hajime Isayama.

"Non sono pronta per l'episodio de L'Attacco dei Giganti che trametteranno stasera", ha scritto Natalia. "Sono sicura che sarà ancora più intenso rispetto al manga e davvero, non sono pronta a vedere... il vero Boato della Terra."

"Ho rispolverato i miei cosplay di Attack on Titan realizzati lo scorso anno: Annie, Pieck ed Eren. La prossima volta voglio creare dei cosplay di Hanji e Sasha con tutta l'attrezzatura per la manovra tridimensionale: non riesco a esprimere quanto ami questi personaggi e la loro storia!"

