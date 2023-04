Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa Lockhart da narga_lifestream salverà il mondo

narga_lifestream ha voluto vestire nuovamente i panni di Tifa Lockhart, l'iconico personaggio di Final Fantasy 7, per il suo ultimo cosplay. Lo sguardo che vedete è quello di chi è pronto a qualsiasi cosa pur di salvare il mondo.

Talmente popolare che in Giappone il giorno del lancio è diventato festa nazionale, Final Fantasy 7 è stato rivisitato come sappiamo nel recente Remake e quella storia verrà ripresa nella Parte 2, attualmente in fase di sviluppo presso Square Enix.

Come da tradizione, il cosplay realizzato da Natalia appare estremamente dettagliato e ben fatto: dalla parrucca agli abiti, passando per il makeup e gli accessori, la modella russa ha fatto un altro gran bel lavoro.

