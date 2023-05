Offerte Amazon: PS VR2 in sconto, con risparmio aggiuntivo al check out

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un PS VR2, il visore di Sony per PS5. Lo sconto segnalato, che in parte si attiva in automatico al momento del check-out, è di 33.75€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 599€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla paittaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

PS VR2 è il visore di Sony per PlayStation 5 e non funziona senza la console. Non è nemmeno compatibile ufficialmente con PC. Include i due controller e tutti i cavi necessari per il collegamento alla console. Tra i giochi disponibili troviamo Horizon Call of the Mountain, Beat Saber, le modalità VR di Gran Turismo 7, No Man's Sky, Resident Evil Village e non solo.