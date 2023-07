Abbiamo provato il The Last of Us pezzotto per Switch: The Last Hope

Un The Last of Us esclusivo per Switch in offerta a soli 99 centesimi! L'affare del secolo, no? Ecco, no.

Seguiteci perché vi riassumiamo in brevi pillole di conati i 15 minuti di gameplay più terrificanti della nostra vita.

Partiamo dunque dall'inizio. Qualche giorno fa è arrivato su Nintendo Switch un nuovo gioco intitolato The Last Hope Dead Zone Survival: a giudicare dal materiale promozionale sembrava una sorta di spin-off di The Last of Us, ma esclusivo per Switch. Chiaramente un clone, ma che magari sfruttava la fama della saga PlayStation per mostrare le sue intrinseche qualità.

Incuriositi dalla copertina e dal prezzo di solo 1 euro abbiamo aperto la pagina dell'eshop e abbiamo deciso di dargli un'opportunità. D'altronde il prodotto di VG Games prometteva un'atmosfera coinvolgente arricchita da una grafica dettagliata, un sound design inquietante e una trama avvincente. Cosa mai poteva andare storto? Fiduciosi nel prossimo, lo abbiamo comprato senza battere ciglio.