Prime Day 2023, tastiera ASUS ROG Azoth in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Il Prime Day 2023 sta giungendo al termine e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale per ancora poche ore. Ad esempio potete trovare la tastiera ASUS ROG Azoth. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 70€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 289,90€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La tastiera ASUS ROG Azoth dispone di 75 tasti con Switch ROG NX Rossi sostituibili. Si può connettere con Bluetooth, tecnologia wireless ROG SpeedNova a bassa latenza o standard USB cablata. Dispone di tre posizioni di inclinazione.