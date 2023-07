Diablo Immortal: Cavaliere del Sangue disponibile, è la nuova classe

Blizzard ha annunciato il lancio della nuova classe di Diablo Immortal: il Cavaliere del Sangue. Si tratta della settima classe del gioco, per la gioia di chi ama far crescere personaggi diversi. I Cavalieri del Sangue sono maestri di un antico stile di combattimento con la lancia, tramandato dall'Ordine a Gea Kul. Essendo collegati in modo etereo agli altri Cavalieri del Sangue, devono essere resistenti e combattere l'oscurità interiore attraverso un rituale specifico per controllare il loro potere e affrontare le forze che minacciano Sanctuarium.

"È davvero emozionante poter finalmente introdurre il Cavaliere del Sangue a Sanctuarium", ha dichiarato Peiwen Yao, produttrice esecutiva. "Questa classe vampiresca offre un'esperienza di combattimento ibrida e dinamica, dando ai giocatori la possibilità di scegliere tra attacchi fisici e magia del sangue, o una combinazione dei due! Non vediamo l'ora di vedere cosa i giocatori saranno capaci di fare con questo nuovo set di abilità."

"Il primo anno di Diablo Immortal ha stabilito uno standard per l'arrivo di questo iconico gioco sulle piattaforme mobili", ha affermato Rod Fergusson, direttore generale di Diablo. "Ora andiamo oltre: con l'arrivo dell'etereo Cavaliere del Sangue, la prima nuova classe di Diablo dopo quasi dieci anni, portiamo un campione dell'oscurità diverso a Sanctuarium. Invitiamo tutti a unirsi a noi per celebrare un anno di sterminio dei demoni, indipendentemente dal livello di esperienza in Diablo Immortal."