World of Warcraft: Blizzard annuncia le novità in arrivo su Dragonflight con la patch 10.1.7

World of Warcraft: Dragonflight si aggiorna ancora con l'arrivo dell'update 10.1.7, che porta con sé diverse novità interessanti all'interno del MMORPG più famoso del mondo, tra nuovi contenuti e miglioramenti applicati alle funzioni e alla struttura di gioco.

Il nuovo update 10.1.7 si chiama Fury Incarnate e sarà presto disponibile sul Public Test Realm del gioco. Non c'è ancora una data d'uscita precisa per il rollout dell'aggiornamento, ma le prime novità saranno presto disponibili intanto sul PTR prima di raggiungere la versione definitiva disponibile per tutti gli utenti.

In particolare, Blizzard pone l'accento su alcune novità principali in arrivo con questo aggiornamento, partendo dalla prosecuzione delle missioni della storia e sul prologo della Campagna: saranno disponibili i nuovi capitoli delle storie in corso, riferisce Blizzard, che si ricollegheranno a ciò che arriverà più avanti nel corso dell'anno con l'aggiornamento 10.2.