Assassin's Creed Mirage: annunciata la tuta sensoriale di OWO

A sorpresa, Ubisoft ha presentato la OWO Haptic Gaming System di Assassin's Creed Mirage, una tuta con feedback aptico che il gioco sfrutterà per restituire sensazioni realistiche ai giocatori che impersoneranno Basim nel nuovo capitolo della serie.

Per chi non lo sapesse le Haptic Gaming System di OWO sono delle tute sensoriali wireless che permettono all'utente che le indossa di sentire oltre 30 diversi feedback differenti in tempo reale in base a quanto accade all'interno del gioco. Alcune di queste sensazioni includono punture di insetti, essere colpiti da un proiettile o da un pugnale, le collisioni con gli elementi dello scenario e l'effetto di una folata di vento.

Chiaramente il tutto a patto che un gioco sia programmato per supportare le caratteristiche di queste innovative tute da gaming e Assassin's Creed Mirage sarà uno questi.