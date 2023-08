Disney+ annuncia la serie TV di Percy Jackson, con un primo teaser trailer

Percy Jackson avrà una sua serie TV, come annuncia il primo teaser trailer di questa in arrivo su Disney+, prevista arrivare a dicembre sul servizio video in abbonamento di Disney.

L'adattamento di Percy Jackson è previsto arrivare il 20 dicembre 2023 su Disney+ con una premiére, mentre il resto della serie arriverà nei primi mesi del 2024, in base a quanto riferito finora.

Guardando il video, la serie TV sembra alquanto differente dall'adattamento effettuato sul medesimo materiale originale visto al cinema.

La serie TV, anche per questo motivo, risulta particolarmente attesa dai fan dei libri, che non hanno mai considerato più di tanto fedele il lavoro effettuato sul fronte cinematografico su Percy Jackson e compagni.