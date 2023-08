Bomb Rush Cyberfunk è disponibile su Nintendo Switch e PC, trailer di lancio

Anche in questo caso ci troviamo a percorrere vari livelli di una sorta di mondo futuristico "cyberfunk" a bordo di pattini, biciclette, skateboard e altri veicoli su ruote, completando percorsi folli ed eseguendo acrobazie assortite in giro per la città.

Gli elementi di vicinanza con il celebre arcade di Sega sono molti, a partire dal concept per arrivare fino allo stile grafico adottato, ma in mancanza di un seguito ufficiale di Jet Set Radio , la nuova proposta di Team Rettile è una novità che accogliamo molto volentieri.

Come da programma, Bomb Rush Cyberfunk è disponibile in queste ore su Nintendo Switch e PC , con tanto di trailer di lancio a ricordare l'uscita di questo interessante action che si presenta come una sorta di successore spirituale di Jet Set Radio.

L'erede spirituale di Jet Set Radio

Come avevamo visto già in precedenza, la data di uscita di Bomb Rush Cyberfunk è differenziata per piattaforma: da oggi è disponibile su PC e Nintendo Switch, mentre su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One arriverà a partire dall'1 settembre 2023.

Dal trailer di lancio emerge con ulteriore chiarezza come Bomb Rush Cyberfunk debba parecchio al classico SEGA, dalla grafica in cel shading alla formula stessa del gioco, ma introdurrà anche alcune caratteristiche nuove in termini di gameplay e narrazione, che siamo curiosi di sperimentare.

Come visibile nel video, sarà possibile eseguire acrobazie spettacolari e inanellare combo per aggiungere moltiplicatori al punteggio e raggiungere performance sempre più esaltanti. Potete conoscere meglio il gioco in questione leggendo la nostra anteprima di Bomb Rush Cyberfunk.