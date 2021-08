Bomb Rush Cyberfunk: l'anteprima dell'erede spirituale di Jet Set Radio

Non è un caso che i suoi fan siano in trepidante attesa di questo erede spirituale che, però, cambia marcia, dai pattini a un sistema di movimento più ricco. I personaggi possono infatti camminare spensieratamente per la mappa, ma sulla schiena hanno un jetpack che permette loro di effettuare trick, grinding (anche a testa in giù), wall-running su treni in corsa e manovre assortite. Detto questo il sistema di gioco prevede anche uno skateboard, con tutte le mosse correlate e, a quanto pare, anche la breakdance o comunque il ballo. I dettagli specifici, purtroppo, sono ancora pochi, ma a questo abbiamo tra le mani abbastanza materiale per la nostra anteprima di Bomb Rush Cyberfunk .

La grafica in cell shading non cerca di nasconderlo, pur forte di una palette più ampia e moderna, adattandosi perfettamente a un immaginario funky/hip-hop fatto di pantaloni larghi, modelli stilizzati, colori accesi e popolose strade da conquistare a suon di graffiti. Il tutto musicato dall'autore della colonna sonora dei due Jet Set Radio , Hideki Naganuma, a rafforzare il legame del titolo con la serie di SEGA e Smilebit purtroppo interrotta 19 anni fa.

Il 2021 sarà ricordato come l'anno dei rinvii, ma proprio per questo il 2022 potrebbe diventare un anno memorabile per il videogioco. D'altronde sarà pieno zeppo di giochi di ogni genere, compreso, salvo ulteriori ritardi, un titolo che è chiaramente ispirato a Jet Set Radio tanto nelle meccaniche quanto e ancor di più nello stile: Bomb Rush Cyberfunk .

Un nuovo trailer

In Bomb Rush Cyberfunk i tuffi da grandi altezze non sembrano essere un problema

Il rinvio di Bomb Rush Cyberfunk al 2022, ufficializzato a febbraio, ha lasciato interdetto chi sperava di poter giocare al più presto a un nuovo Jet Set Radio, ma gli sviluppatori, gli stessi dell'ottimo Lethal League, non si sono dimenticati dei fan. Si sono infatti prodigati per rendere meno pesante l'attesa con un nuovo trailer che oltre ad aumentare la nostra voglia di giocare ci mostra qualcosa in più del gameplay e delle possibili attività di gioco. Il grosso delle immagini ha per protagonisti scorci cittadini e diverse acrobazie, ma si intravedono anche balli di gruppo, uno dei protagonisti che dorme in un cassonetto e uno smartphone con la possibilità di accesso a voci come e-mail, music player, graffiti e outfit.

Nulla di sorprendente, sia chiaro, ma un menù interno che permetta di accedere senza uscire dal gioco alle varie voci, tra cui tonnellate di graffiti e vestiti da sbloccare, è sempre una cosa gradita. Questo al pari di un music player che ci porta alla colonna sonora di Hideki Naganuma, altro forte collegamento con Jet Set Radio. Parliamo infatti dell'autore delle musiche dei due titoli della serie, tornano in campo a occuparsi di un tassello fondamentale per un'esperienza del genere. Ed è già possibile misurarne l'importanza nel trailer che tra funk, techno e un pizzico di anime solletica piacevolmente i timpani aumentando ulteriormente la voglia di mettere le mani al pad. Purtroppo per poterlo fare ci vorranno ancora diversi mesi, ma se questo si tradurrà in un gameplay rifinito, importante in un titolo che gravita quasi esclusivamente intorno alla giocabilità, ne sarà valsa la pena.