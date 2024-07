A Clickolding bastano un’ora e diecimila click per metterti a disagio

In un vecchio racconto di Richard Matheson dal titolo Button, button, una famiglia americana riceve una proposta estremamente intrigante da una sconosciuta organizzazione: una scatola, con un bottone rosso al centro. Nel caso in cui decidessero di premerlo, qualcuno, da qualche parte nel mondo, morirà e loro guadagneranno cinquantamila dollari. Potrebbe essere chiunque: una donna africana, un bambino in Cina, un anziano in Francia, o magari qualcuno che abita a pochi chilometri da loro. Potrebbe essere una personalità famosa, un capo di stato, o un totale sconosciuto. Non c'è alcun criterio di scelta. L'unica scelta è la loro: premere o non premere quel pulsante.

Perché è solo quel click che li separa da cinquantamila dollari. E dall'essere degli assassini. Sebbene infatti i dubbi ruotino attorno alla possibilità di lavarsi la coscienza, al pensiero che premere quel pulsante non sia davvero come uccidere una persona, è il peso morale che li schiaccia, al punto da domandarsi se quei cinquantamila dollari valgano o meno una vita umana. Quel click è la loro intenzione di agire. Agire per il loro bene. Agire per il male del mondo

Clickolding non è proprio così estremo, ma parte da una premessa narrativa molto simile: siamo chiusi in una stanza con un uomo che indossa una strana maschera e una camicia sporca di quello che sembra sangue. Abbiamo in mano un contatore, un clicker, con un tasto da spingere. Premendolo diecimila volte, al punto da farlo resettare, l'uomo ci pagherà quattordicimila dollari. Ed è tutto qui. Diecimila click per quattordicimila dollari.