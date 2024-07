Intel Lunar Lake Core Ultra 200V: la data di uscita ufficiale delle CPU, GPU e NPU laptop di nuova generazione

Intel si prepara a presentare la sua prossima generazione di processori, nome in codice Lunar Lake. Questi chip, che faranno parte della linea Core Ultra 200V, promettono di essere una vera e propria rivoluzione per i laptop sottili e leggeri, offrendo prestazioni elevate e un'efficienza energetica senza precedenti.

I processori Lunar Lake di Intel saranno infatti un importante passo avanti per l'azienda, grazie a una combinazione di nuove architetture e innovazioni software. I chip saranno dotati di quattro componenti principali: i nuovi core Lion Cove P-Cores e Skymont E-Cores, che offrono significativi miglioramenti in termini di prestazioni per ciclo di clock (IPC); la nuova architettura grafica Xe2, che introduce nuove funzionalità XMX per la GPU integrata; e infine, l'NPU4, un'unità di elaborazione neurale in grado di fornire fino a 48 TOPS di potenza di calcolo IA, per un totale di 120 TOPS in un unico SoC.

Intel presenterà ufficialmente i processori Lunar Lake "Core Ultra 200V" durante un evento esclusivo a Berlino, in Germania, il 3 settembre 2024. Durante quello che sarà un vero e proprio evento di lancio, l'azienda non si limiterà a parlare del chip, ma parlerà anche delle prime piattaforme sviluppate dai suoi partner.

Materiale promozionale delle CPU Intel Lunar Lake

I processori Lunar Lake offriranno fino a 4 P-Core, 4 E-Core, fino a 8 core GPU Xe2 e i già citati 120 TOPS di prestazioni AI. Questi chip saranno inoltre caratterizzati da un design SoC molto compatto, con memoria integrata direttamente nel package. Saranno disponibili versioni con 16 GB e 32 GB di RAM LPDDR5x-8533 e configurazioni da 17W e 30W.

Non vediamo l'ora di scoprire tutte le novità che Intel svelerà durante l'evento di lancio e di vedere come questi nuovi processori si comporteranno: Intel ha infatti bisogno di buone notizie, dopo la conferma di danni permanenti per le CPU di 13a e 14a generazione che non saranno riparati dalla patch. Sarà possibile seguire la presentazione, in diretta e in differita, sul sito Intel Newsroom.