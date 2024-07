Un trailer animato di Metaphor: ReFantazio introduce il protagonista e la capitale reale Grand Trad

Come al solito i filmati animati dei giochi di Atlus sono sempre molto curati e piacevoli da guardare e in questo caso si tratta di una breve introduzione che ci offre un'idea dello stato di tensione e i contrasti del Regno Unito di Euchronia.

Il Torneo del Trono

Come svelato in precedenza, il regno è in stato di agitazione dopo l'assassinio del suo re. Come se non bastasse, viene invocata la magia reale, un potente incantesimo che dà via al Torneo del Trono: l'elezione del nuovo sovrano, che consente a qualsiasi individuo, a prescindere da razza e status sociale, di diventare il nuovo Re, scatenando così un'accesa lotta per il potere.

In tutto ciò, il protagonista, accompagnato dalla fata Gallica, dovrà trovare un modo per spezzare la maledizione che attanaglia il principe, il legittimo erede al trono, il quale viene creduto morto in tutto il paese. Per farlo viaggerà per il regno, stringerà alleanze e parteciperà in prima persona al Torneo del Trono.

Se questo filmato non vi è bastato, giusto ieri Atlus ha pubblicato anche un corposo filmato di quasi 20 minuti che approfondisce vari aspetti di questo promettente e ambizioso JRPG. Vi ricordiamo che il lancio del gioco è previsto per l'11 ottobre 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.