Squid Game Stagione 3 ha una data di uscita molto precisa: Netflix l'avrebbe svelata per sbaglio

In precedenza il regista aveva svelato che potevamo aspettarcela tra l'estate e l'autunno del 2025, ma ora è spuntata una data di uscita molto precisa , che è stata condivisa per sbaglio da Netflix stesso.

La data di uscita di Squid Game Stagione 3 secondo il leak di Netflix

Secondo quanto riportato dalla testata Forbes, Netflix Korea (ricordiamo che Squid Game è una serie coreana) ha condiviso e rapidamente rimosso un video nel quale era presente la data 27 giugno 2025, invece di un generico "2025".

Le guardie in Squid Game

Questo vuol dire che tra circa sei mesi potremo vedere come si concluderà la storia. È una attesa molto breve, ma ha senso considerando che la stagione 3 di Squid Game è in realtà più che altro una parte 2 della stagione appena conclusa. Non far attendere troppo i fan e avere a disposizione un prodotto di punta per metà anno sarebbe molto vantaggioso per Netflix.

Ovviamente non dobbiamo considerare questa informazione come ufficiale. È possibile che il video sia stato rimosso non perché fosse un leak, ma perché tale data sia molto semplicemente sbagliata. Per ora possiamo solo attendere conferme da parte di Netflix stesso.

In attesa di novità vi lasciamo alla recensione di Squid Game 2 e ricordiamo anche che Cobra Kai Stagione 6 Parte 3 ha una data di uscita ufficiale.