Il cosplay di Tsunade da Naruto di nastiacosplay è bello come una giornata di sole

La saga di Naruto si sarà pure conclusa e quella di Boruto sarà anche al centro dell'attenzione degli appassionati dei ninja di Konoa, ma i tanti personaggi delle prime saghe non vengono dimenticati. Ad esempio, Tsunade non ha molto spazio in Boruto, ma continua a vivere tramite i cosplay. Possiamo vedere ora il cosplay di Tsunade realizzato da nastiacosplay.

Tsunade è la quinta hokage (ovvero il capo del Villaggio della Foglia), dopo la morte del terzo. La donna è più anziana di quel che sembra e soprattutto è molto potente. Tra i suoi poteri vi è l'evocazione di lumache e varie capacità curative. Nella serie diventa la maestra di Sakura.