Cosa giocherete questo weekend in preparazione all'ultimo dell'anno?

Ci siamo, questo è l'ultimo fine settimana dell'anno. Il 2024 è stato, nel bene o nel male, un anno intenso per i videogiochi, con tante pubblicazioni. Ogni giocatore saprà dire se sono stati 12 mesi soddisfacenti oppure se a gennaio le speranze erano ben superiori. In ogni caso, oramai possiamo far poco e tutto ciò che conta è che, in questo periodo festivo e in preparazione all'ultimo dell'anno i videogiocatori cercheranno probabilmente di dedicare un po' di ore ai propri titoli preferiti. La domanda quindi è la solita: cosa giocherete questo weekend del 28 dicembre ?

State giocando a questi videogiochi?

Supponiamo che alcuni giocatori si stiano divertendo ancora con Indiana Jones e l'antico Cerchio, magari alla ricerca degli ultimi extra per completare l'opera al 100%. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "abbiamo letteralmente adorato Indiana Jones e l'Antico Cerchio" e siamo certi che sia stato lo stesso anche per voi.

Se le avventure non fanno per voi, allora forse avete provato a dare una possibilità a Infinity Nikki - un free to play gatcha - e avete scoperto che esplorare, raccogliere farfalle e pettinare pecore è molto più divertente del previsto, soprattutto se potete farlo con un bel vestito addosso. Nella nostra recensione vi spieghiamo che l'opera ha ancora bisogno di crescere, ma la partenza è più che discreta.

Se invece cercate qualcosa di più piccolo e magari anche di italico, vi consigliamo di dare un'occhiata a On Your Tail, un'avventura investigativa furry che abbiamo inserito nella lista dei giochi che forse vi siete persi nel 2024 ma che dovreste assolutamente recuperare. Questi giorni sono ottimi per pescare da questo articolo un titolo per sorprendervi.