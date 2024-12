Square Enix ha reso disponibile un questionario di Final Fantasy: ora potete veramente dire cosa pensate

Square Enix sta lavorando alla serie di Final Fantasy da quasi 40 anni e ora vi chiede in cambio 10-15 minuti del vostro tempo per compilare un questionario , così da capire esattamente cosa vi piace o non vi piace di Final Fantasy.

I dettagli sul questionario di Final Fantasy

Il questionario di Final Fantasy sarà disponibile fino al 9 gennaio. L'annuncio è avvenuto tramite Twitter - come potete vedere qui sotto - dove l'account ufficiale dedicato alla saga ha scritto: "Stiamo conducendo un questionario a tema Final Fantasy da 10-15 minuti e ci piacerebbe sapere cosa pensate della saga!".

Le domande sono le solite: quali piattaforme possiedi, quanti giochi hai acquistato, come ricevi le notizie su Final Fantasy, quali titoli di Final Fantasy ti piacciono, quanto sei fan della serie e quanti giochi di Final Fantasy hai giocato. Vi verrà chiesto anche quali sono le vostre aspettative per la serie in futuro (con una scala da zero a dieci) così come dettagli su come giocate (da soli, con altre persone e in caso che tipo) e anche la vostra età, il genere, la regione del mondo in cui vivete

In totale sono 22 domande, con l'ultima che chiede semplicemente di condividere un pensiero personale sulla serie in formato scritto. Se volete partecipare, vi basta cliccare sul link presente nel tweet poco sopra.

