Il cosplay di Daenerys Targaryen di Kalinka Fox siede sul Trono di Spade

Le perle di Kalinka

Lo stesso Martin ha detto che The Winds of Winter potrebbe non venir mai completato, visto che il romanzo in ritardo di tredici anni, e ciò lascerebbe i fan della saga privi di un finale alternativo a quello, parecchio criticato, della serie televisiva.

Vale dunque la pena di tirarsi un po' su il morale con i cosplay realizzati da Kalinka Fox, che negli anni hanno raggiunto un livello qualitativo davvero impressionante: vedi ad esempio le sue interpretazioni di Rhaenyra Targaryen da House of the Dragon, Jinx dalla Stagione 2 di Arcane, Harley Quinn dall'universo di Batman e Maria da Silent Hill 2.