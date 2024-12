Koei Tecmo ha un nuovo gioco da annunciare da parte del team "tripla A", oltre a novità da Team Ninja

Per quanto riguarda le "ambizioni per il 2025", ovvero il soggetto principale dell'intervista corale di fine anno, Hayashi ha svelato che sta lavorando a un nuovo gioco con il nuovo team tripla A interno a Koei Tecmo e ancora senza un nome preciso.

Sono diversi i progetti in sviluppo presso Koei Tecmo e le novità da annunciare nel 2025, a quanto pare, partendo proprio da quanto riferito da Yosuke Hayashi , responsabile di Rise of the Ronin , della serie Nioh , di Wild Hearts e Ninja Gaiden.

Tante novità nel 2025 da Koei Tecmo

"Il 2025 dovrebbe essere un anno in cui potremo annunciare e lanciare diversi titoli, tra cui il titolo dello studio AAA di cui sono attualmente responsabile", ha riferito Hayashi. "Spero che quest'anno porti ancora più entusiasmo a questa forma di intrattenimento che è il videogioco".

Non sappiamo praticamente nulla del nuovo progetto, derivante da investimenti importanti da parte di Koei Tecmo che ha messo insieme un team di grosse dimensioni per lavorare a giochi di notevole calibro, dunque rappresenta una novità davvero importante per il publisher nipponico.

Nella medesima intervista, Fumihiko Yasuda del Team Ninja ha riferito che per lo studio in questione il 2025 rappresenta un anno importante, perché corrisponde al 30° anniversario del team e pertanto "speriamo di annunciare e rilasciare titoli adatti all'occasione". Possibili seguiti, reboot, remake o remaster di giochi storici di Team Ninja come Ninja Gaiden o Dead or Alive? Staremo a vedere, nel frattempo è già stato annunciato Ninja Gaiden: Ragebound, ma in sviluppo presso The Game Kitchen.

Infine, Mei Erikawa di Ruby Party ha riferito di avere un nuovo progetto da annunciare per il 2025 che sperano faccia "felici tutti", oltre a un nuovo titolo nella serie Neo Romance.