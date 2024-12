L'annuncio di Ninja Gaiden: Ragebound apre le danze dei The Game Awards 2024

Ninja Gaiden: Ragebound è il primo annuncio dei The Game Awards 2024. Si tratta di un nuovo capitolo della storica serie di Koei Tecmo, sviluppato da The Game Kitcher (gli stessi dei Blasphemous ), che riprende i classici usciti su NES , modernizzandoli, ma mantenendo apparentemente lo stesso feeeling di allora. Il trailer con cui è stato presentato, ha svelato anche la finestra di lancio: estate 2025, su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Uno sguardo al passato

Il trailer inizia con un filmato animato che mostra i protagonisti in azione in un combattimento con la spada. Quindi si passa ad alcune sequenze di gameplay in cui vediamo salti, attacchi con la spada e colpi speciali vari.

Il video in sé non ha mostrato moltissimo, ma è stato sufficiente per far capire l'obiettivo di Ninja Gaiden: Ragebound, che è quello di andare a soddisfare i fan storici della serie, pur senza rinunciare all'evoluzione del genere. Staremo a vedere se varrà la pena di giocarci.