Ninja Gaiden: Ragebound presenta Kumori con un trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di Ninja Gaiden: Ragebound presenta Kumori, il secondo personaggio giocabile del promettente action platform realizzato da Dotemu e The Game Kitchen, che farà il proprio debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch questa estate.

La letale erede del Black Spider Clan, Kumori è equipaggiata con un mix di dispositivi tecnologici e poteri demoniaci che le consente di affrontare gli avversari con la ferocia di un predatore ma di mantenere al contempo una straordinaria freddezza.

La figura di Kumori si pone in netto contrasto con quella di Kenji Mozu, il giovane shinobi del Clan Hayabusa che avremo modo di controllare in Ninja Gaiden: Ragebound al posto del classico Ryu, dopo gli eventi iniziali dell'originale Ninja Gaiden per NES.

L'incontro tra Kumori e Kenji non è solo uno snodo narrativo, ma il fulcro di un gameplay che ruota attorno a una meccanica chiamata Ninja Fusion: una fusione spirituale che consente di combinare le abilità di entrambi i personaggi, generando un sistema di combattimento profondo e spettacolare.