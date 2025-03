Ninja Gaiden compie ventuno anni e Team Ninja lo celebra parlando dei nuovi progetti

Nelle scorse ore Ninja Gaiden ha compiuto ventuno anni, essendo uscito originariamente il 2 marzo 2004 negli USA, e Team Ninja ha voluto celebrare l'importante evento parlando di come il 2025 sarà l'Anno del Ninja e dei nuovi progetti legati a questa serie.

"Ventuno anni fa, oggi, il 2 marzo, Ninja Gaiden veniva pubblicato su Xbox", ha scritto Fumihiko Yasuda, presidente di Team Ninja. "Sono passati molti anni e vorrei esprimere la nostra più profonda gratitudine nei confronti di coloro che hanno supportato la serie nel corso di questo periodo: grazie al vostro supporto e alla vostra passione, siamo finalmente in grado di condividere con voi alcune entusiasmanti novità."

"Il 2025 sarà l'Anno del Ninja e, per dare il via alle celebrazioni, a gennaio abbiamo lanciato la remaster Ninja Gaiden 2 Black. Più avanti, durante l'anno, arriverà inoltre Ninja Gaiden 4, un nuovo capitolo principale sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios e PlatinumGames. Vi porteremo infine anche Ninja Gaiden: Ragebound, grazie al lavoro di Dotemu e The Game Kitchen. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su questi entusiasmanti nuovi titoli!"