Un video documenta l'evoluzione grafica di Monster Hunter negli ultimi vent'anni

Il nuovo video realizzato da ElAnalistaDeBits documenta l'evoluzione grafica di Monster Hunter negli ultimi vent'anni, ovverosia dal lancio del primo capitolo della serie su PS2 nel 2004 ad oggi, con l'arrivo di Monster Hunter Wilds.

L'originale Monster Hunter, pubblicato in Giappone nel marzo del 2004 ma approdato in Europa soltanto un anno dopo, nel maggio del 2005, rappresentava per molti versi un progetto sperimentale per Capcom, forte di un solido impianto action RPG che avrebbe posto le basi per il franchise.

Com'è possibile vedere in queste sequenze, dal punto di vista tecnico il gioco poteva già contare su diversi elementi di spicco per l'epoca, introducendo solo piccole novità nel passaggio dal primo al secondo episodio ma esplodendo letteralmente con l'arrivo su PSP con Monster Hunter Freedom, che però non è presente in questa comparativa.

In termini soprattutto artistici Monster Hunter Tri per Wii ha senza dubbio segnato una svolta per la saga, avvenuta in concomitanza con una netta accelerazione in occidente che ha portato questa proprietà intellettuale a occupare le zone alte delle classifiche di vendita anche al di fuori del Giappone.