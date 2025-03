Bleach: Rebirth of Souls presenta Kaien Shiba con un gameplay trailer che ne svela lo stile di combattimento

Marzo è arrivato, il che significa che ormai mancano solo pochissime settimane al lancio di Bleach: Rebirth of Souls. Nonostante ciò, Bandai Namco ha ancora qualche personaggio da svelare prima del debutto nei negozi. Oggi è il turno di Kaien Shiba, che potrete vedere in azione nel nuovo gameplay trailer qui sotto.

Kaien viene descritto come un combattente bilanciato e che si può adattare a ogni situazione quando usato da giocatori esperti. La sua zampakuto si trasforma in una sorta di tridente, che può utilizzare per eseguire attacchi a medio raggio o per rapidi affondi per spezzare la guardia nemica. A differenza di altri Shinigami del gioco, non può attivare il Bankai ma grazie al suo Shikai può potenziare le sue abilità.