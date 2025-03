La classifica dei giochi più attesi da Famitsu è guidata da Monster Hunter Wilds per un'ultima volta

La classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu vede trionfare Monster Hunter Wilds per un'ultima volta: il nuovo capitolo della serie Capcom è ormai arrivato nei negozi, dunque dalla settimana prossima la top 20 cambierà per forza di cose.

Qualcosa si muove?

Come sappiamo, Monster Hunter Wilds si è subito imposto come il gioco più venduto nella classifica UK e ha macinato numeri da record su Steam, dunque tutto fa pensare a un lancio di grande successo per quello che si pone senza dubbio come uno dei titoli più attesi dell'anno.

Uscito Wilds dalla classifica di Famitsu, come cambierà la situazione? Di certo assisteremo a un nuovo e duraturo dominio, quello di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, che a ben vedere ha già ricevuto un numero di voti superiori a quelli di Monster Hunter e non ha ancora una data di uscita ufficiale.