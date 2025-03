Split Fiction presenta la Friend Edition con un divertente trailer

Electronic Arts e Hazelight Studios hanno pubblicato un divertente trailer per presentare la Friend Edition di Split Fiction: un'edizione davvero particolare, che risolve un problema concreto: procurarvi un amico in carne e ossa con cui giocare la nuova avventura diretta da Josef Fares.

È proprio Fares a fare gli onori di casa nel video, mostrandoci il contenuto di questo curioso bundle pensato per chi non ha amici con cui condividere l'esperienza cooperativa di Split Fiction. Tuttavia è sicuro spedire delle persone all'interno di grosse casse? A quanto pare sì.

"Da gamer, essere parte di un'edizione così speciale è un'esperienza strepitosa! È un vero onore essere il primo amico a essere incluso fisicamente in un gioco", ha detto Greg, uno dei compagni disponibili con Split Fiction Friend Edition.

"Quando Josef Fares mi ha detto che sarei dovuto entrare in una scatola ero un po' titubante, ma è più spaziosa e confortevole di quanto sembri. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio e incontrare un nuovo amico. Ho già preparato un mucchio di snack da mangiare insieme al mio arrivo."

"Ho ascoltato i vostri commenti. Alcuni di voi non hanno un amico con cui giocare. Beh, niente paura, ci penso io!", ha detto Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios.

Il chief publishing officer di EA, Scott Forrest, ha invece dichiarato: "Eh?! Ma che stanno facendo?! No, noi non avremmo mai approvato una cosa simile! Per quale assurdo motivo dovrebbero prendersi la briga di spedire qualcuno quando i giocatori possono semplicemente unirsi a Discord e usare il Pass Amici gratis?!"