Una mod di Monster Hunter Wilds permette di modificare i personaggi senza usare i buoni a pagamento

Come i precedenti capitoli della serie, non ha tardato ad arrivare una mod per la versione PC di Monster Hunter Wilds che permette di aggirare il poco apprezzato sistema di buoni a pagamento per la modifica dell'aspetto del protagonista.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una volta creato il personaggio tramite l'editor del gioco è possibile modificare in seguito solo alcuni tratti estetici, come acconciatura, pittura facciale e una manciata di altri elementi. Modifiche più pesanti, come ad esempio colore della pelle, corporatura, forma di occhi e naso e così via, richiede invece l'uso di un "buono modifica del personaggio": il primo è gratuito, mentre i successivi chiedono un esborso di 6,99 euro per acquistare un bundle che include tre ticket. Lo stesso si applica anche per la modifica del compagno Felyne.