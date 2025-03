Monster Hunter Wilds riceverà presto una patch per i bug della progressione, è obbligatoria per giocare online

Tramite l'account X Monster Hunter Status, Capcom ha annunciato la pubblicazione imminente di un nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds che correggerà il bug relativo alla progressione che sta affliggendo molti giocatori e altri problemi. Sarà disponibile a partire da domani, martedì 4 marzo, alle 09:00 italiane.

Viene precisato anche che l'installazione dell'aggiornamento è obbligatoria per poter entrare in una qualsiasi sessione online e, di conseguenza, per giocare in multiplayer con altri utenti, dunque il consiglio è di avviare il download. Inoltre, al lancio della patch verrà chiusa ogni sessione aperta, dunque assicurati di non essere in caccia con altri utenti a quell'ora.