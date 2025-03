Monster Hunter Wilds: la guida completa

Ora che Monster Hunter Wilds è finalmente disponibile milioni di appassionati sono tornati a tuffarsi nel mondo della caccia secondo Capcom e assieme a loro ci sono anche tutti i nuovi giocatori attratti dalla popolarità nell'opera, che già nelle prime ore è riuscita a infrangere molti record su diverse piattaforme. Ma quello della caccia, si sa, non è affatto un mondo semplice, anzi, al di là della pura e semplice eliminazione dei mostri mette sul piatto tantissimi elementi che rischiano di creare confusione nei neofiti, a partire dal particolare sistema di potenziamento e progressione, passando per la mole di attività collaterali, per arrivare a tutti i piccoli tecnicismi che bisogna tenere a mente personalizzando il proprio personaggio.

Proprio per questa ragione stiamo realizzando la guida completa di Monster Hunter Wilds, una risorsa in costante aggiornamento che ospiterà tutto ciò che serve sapere per vivere al massimo la nuova esperienza open world di Capcom. A partire dalla selezione delle build migliori per tutte le armi - consigliate dai migliori giocatori del mondo - tratteremo ogni singolo aspetto dell'opera, analizzando l'apparato collezionistico della Fauna Endemica e spiegando nel dettaglio l'endgame caratterizzato dalle armi Artian, fino a toccare anche segmenti collaterali come la pesca e qualsiasi altra cosa possa necessitare di chiarimenti.