La ricarica solare torna di moda con Infinix al MWC 2025, ma stavolta funziona davvero?

Il marchio cinese di smartphone Infinix si sta distinguendo al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona per aver presentato due concept interessanti: un telefono con pannello solare integrato e una custodia per smartphone a ricarica solare. Sebbene entrambi i progetti siano ancora in fase di sviluppo, le unità dimostrative presentate all'MWC erano funzionanti e hanno suscitato grande interesse.

La tecnologia, denominata SolarEnergy-Reserving da Infinix, utilizza celle solari in perovskite, più sottili ed economiche rispetto a quelle tradizionali in silicio. Queste celle, abbinate a un sistema di regolazione della tensione, chiamato Maximum Power Point Tracking, sembrano riuscire a massimizzare la potenza gestendo il calore generato dall'esposizione solare. Allo stato attuale, la tecnologia può caricare un telefono fino a 2W ed è pensata per incrementare la carica residua del dispositivo quando non è in uso.