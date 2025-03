Monster Hunter Wilds è subito il gioco più venduto nella classifica UK, ma Mario Kart 8 Deluxe non molla

Come di consueto, arriva la classifica del Regno Unito relativa alle vendite di videogiochi in tale area nella scorsa settimana, e in maniera poco sorprendente troviamo Monster Hunter Wilds in vetta come gioco più venduto, ma con Mario Kart 8 Deluxe che continua comunque a rimanere ai vertici, posizionandosi secondo.

Si è trattato di una settimana con diverse novità e ben tre nuove uscite sono riuscite a inserirsi nella top ten: Monster Hunter Wilds è chiaramente il grande protagonista, posizionandosi subito in vetta alla classifica, ma è notevole anche il risultato raggiunto da PGA Tour 2K25, che risulta terzo, chiudendo il podio sotto il suddetto Mario Kart 8 Deluxe.

A seguire una sfilza di soliti noti, ma in nona posizione troviamo un'altra novità interessante con Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, la raccolta dei titoli storici della serie Konami, che riesce a trovare un posto in top ten.