Monster Hunter Wilds: la guida sulla pesca, dalle sue missioni a dove trovare i pesci

Non si tratta di semplici pennellate di colore: la pesca permette di mettere le mani su oggetti particolarmente rari, su risorse per la creazione di armature e soprattutto su ingredienti rarissimi che rendono i bonus dei pasti decisamente più importanti. Per questa ragione invitiamo tutti a dedicarsi a questa attività, perché nasconde alcune fra le migliori cure del gioco e vi permetterà di mettere le mani anche su un paio di equipaggiamenti esclusivi. In questa guida alla pesca in Monster Hunter Wilds spieghiamo tutto quello che c'è da sapere, dalle missioni secondarie dedicate al funzionamento della meccanica.

Monster Hunter Wilds non è solo caccia: i giocatori più affezionati sanno bene che l'opera di Capcom nasconde diversi strati sotterranei, a partire dalla collezione degli animaletti della Fauna Endemica, passando per l'enorme comparto della cucina caratterizzato dalla scoperta di nuovi ingredienti, per arrivare in fine alla pesca, senza dubbio l'attività più rilassante a cui ci si può dedicare nelle varie regioni .

Come funziona la pesca e a cosa serve

Completate le prime missioni otterrete il vostro equipaggiamento di base, che include il retino da cattura per la Fauna Endemica e soprattutto la vostra prima canna da pesca, accompagnata da un Esca di Legno. Pescare in Monster Hunter Wilds è molto semplice: ovunque ci sia un piccolo stagno, un laghetto e in certi casi anche un fiume, non dovete fare altro che equipaggiare la canna da pesca, tenere premuto il grilletto sinistro e gettare l'amo. A quel punto, muovendo l'esca, attirerete l'attenzione dei pesci e, una volta che abboccano, sarà sufficiente premere il grilletto destro per recuperare la preda.

Per pescare è sufficiente equipaggiare la canna in qualsiasi momento e gettare l'amo in uno specchio d'acqua

I pesci reagiscono in maniera molto diversa l'uno dall'altro: oltre al fatto che esistono diverse esche che si possono ottenere completando le missioni di pesca, ogni pesce è attratto da particolari movimenti della canna. I Pesci Sushi, per esempio, sono attratti dalle esche che si muovono e poi si fermano di colpo, gli Arrowana seguono le esche che saltellano alla pressione della leva analogica verso il basso, e così via. Sta a voi trovare il modo di attirare l'attenzione dei pesci, ma ci sono alcune specie che solitamente rispondono solo all'esca giusta. I pesci d'oro e di platino, per esempio, reagiscono quasi solamente all'apposita esca dorata.

Oltre a semplici ragioni collezionistiche, è un buon motivo imparare a pescare per via degli oggetti di grande valore che sono legati alla pesca: la Scaglia di Pesce Sushi, per esempio, è uno dei migliori oggetti curativi del gioco (ripristina istantaneamente parecchia salute, senza tempo di carica), mentre la Pinna di Pesce Coltello è una Cote speciale che affila l'arma istantaneamente durante il combattimento. Inoltre, alcune parti di mostro, come i pezzi di Gajau, si possono ottenere solamente pescando, senza contare che anche molti ingredienti della cucina sono legati a questa attività specifica, come per esempio il caviale.

I Pesci Mastodonte sono pesci speciali che richiedono un ulteriore minigioco di pesca

Esistono poi dei pesci particolari chiamati Pesci Mastodonte che sono legati al completamento di un minigioco di pesca specifico: si tratta di creature enormi che richiedono un approccio particolare e chiedono al cacciatore di seguire tutti i loro movimenti fino a stancarli, per poi muovere l'analogico in alto e in basso per riavvolgere la lenza. Senza dedicarsi attivamente alla pesca è molto difficile acchiappare un Pesce Mastodonte (Gajau, Tonno Ghiottone, Marlin) dunque vi consigliamo vivamente di attivare il prima possibile le missioni secondarie della pesca, che saranno disponibili nell'accampamento principale della Foresta Cremisi e vi offriranno come ricompense tutte le esche speciali.

Vediamo ora come completare tutte le missioni secondarie della pesca, ma ricordate che proprio come la Fauna Endemica l'apparizione dei pesci è influenzata pesantemente dal meteo e dall'ora del giorno.