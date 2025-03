Il cloud di PlayStation Plus Premium si amplia con l'aggiunta di quasi 400 giochi utilizzabili dagli abbonati

Sony continua a spingere sul cloud associato a PlayStation Plus Premium, sebbene non sembri ancora pubblicizzarlo più di tanto, ma il servizio si è ampliato notevolmente proprio in questo periodo con l'aggiunta di quasi 400 giochi utilizzabili dagli abbonati attraverso cloud gaming.

Non è un annuncio ufficiale ma si tratta di dati rilevati dal sito Cloud Dosage, che effettua un tracciamento dei dati relativi ai servizi cloud e ha rilevato l'aggiunta di 371 giochi nella libreria dei titoli giocabili attraverso cloud gaming su PlayStation Plus Premium, cosa che dimostra una notevole volontà di incrementare la presenza del servizio.

Bisogna notare che si tratta di giochi acquistabili e giocabili in streaming, dunque non sono introduzioni nel catalogo del servizio in abbonamento, ma titoli che, una volta acquistati, possono essere giocati in cloud dagli utenti purché abbiano anche un abbonamento a PlayStation Plus Premium, e per il momento solo attraverso PS5.