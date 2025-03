Il finale di Avowed più raro è stato visto solo da pochissimi giocatori: richiede scelte estreme e deplorevoli

Come da tradizione Obsidian, anche Avowed è caratterizzato dalla presenza di varie ramificazioni nella storia e diverse conclusioni, tra le quali risulta il finale più raro che è stato raggiunto da pochissimi giocatori ancora, richiedendo in effetti delle scelte estreme per essere visto.

I dati quantitativi ovviamente non sono ancora molto esaustivi, considerando che il gioco è uscito relativamente da poco e, in generale, non sono moltissimi gli utenti che l'hanno già concluso, ma un'idea sulle percentuali di completamento possiamo farcela guardando la quantità di obiettivi sbloccati dagli utenti di Steam, sempre per quanto riguarda esclusivamente la piattaforma in questione, che comunque può risultare alquanto indicativa.

Il finale in questione ha un obiettivo collegato, è questo risulta sbloccato, al momento, da solo lo 0,2% di giocatori, cosa che si spiega con il percorso che richiede per essere raggiunto, probabilmente non proprio la prima scelta che verrebbe in mente agli utenti.