Bleach: Rebirth of Souls mostra in azione Tier Harribel con un trailer

Il roster di Bleach: Rebirth of Souls continua a crescere a vista d'occhio, assicurando un vasto e variegato numero di personaggi unici già al debutto nei negozi del picchiaduro di Bandai Namco, in programma per il mese prossimo. Oggi Bandai Namco ha presentato l'Arrancar Tier Harribel con un gameplay trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Tier Harribel è uno degli Espada più forti dell'esercito di Aizen. Il suo stile di combattimento è pensato per i giocatori a cui piace uno stile aggressivo e mettersi alla prova, dato che la sua meccanica speciale, l'Aura Gauge, aumenta la sua potenza durante lo scontro in base al numero di attacchi messi a segno durante le combo.