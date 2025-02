Denunciati dei nuovi malfunzionamenti del PlayStation Network

Altri problemi

In generale, i problemi più presenti hanno riguardato l'impossibilità di recuperare i file di salvataggio dal cloud e la difficoltà di accesso ad alcuni giochi online, come Fortnite. Molti hanno testimoniato di aver avuto gli stessi malfunzionamenti, che sono però stati risolti facendo più tentativi.

Solo un piccolo numero di utenti non è riuscito proprio ad accedere al PSN.

Il numero di lamentele apparse contemporaneamente online fa supporre che non si tratti di casi isolati. Non siamo sicuramente di fronte a un caso simile a quello della settimana scorsa, visto che la situazione pare essersi normalizzata dopo poche ore e la pagina di stato del PSN dà tutti i servizi come attivi e funzionanti, ma è chiaro che ormai molti utenti PlayStation stiano sul chi vive, visto quanto successo nel recente passato e la mancanza di chiarezza da parte di Sony in merito. Insomma, non siamo di fronte a un down generalizzato, ma solo a dei piccoli disservizi, rientrati oltretutto velocemente. Detto questo, è comprensibile la paura di molti di trovarsi di nuovo di fronte all'impossibilità di giocare per ore con la loro console.