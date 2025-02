Epic Games ha obbligato un cheater di Fortnite a rimborsare il premio vinto durante un torneo

Giusta durezza?

La Fortnite Championship Series vanta alcuni dei premi in denaro più grossi della scena esport e non stupisce che in molti vogliano partecipare, anche con mezzi non proprio leciti. Chiaramente il fenomeno dei cheater viene contrastato con ogni mezzo, ma raramente si è arrivati all'umiliazione pubblica come nel caso di RepulseGod, che evidentemente è stato colpito con tanta durezza per via del suo ruolo.

Bamford è un giocatore professionista australiano. Epic ha scoperto che aveva condiviso il suo account con un giocatore chiamato 'Forbes', che ha giocato per suo conto per aiutarlo a qualificarsi insieme al suo partner. Un paio di giorni prima dell'inizio delle Grand Finals a Copenhagen, in Danimarca, Repulse e il suo compagno di squadra 'Jace' sono stati banditi dalla competizione.

"Barare non è mai una strategia vincente", ha afferma l'editore in un post su X. "Abbiamo intrapreso un'azione legale contro un giocatore che ha condiviso il suo account per qualificarsi ingiustamente per il FNCS. Ora è bannato dai tornei di Fortnite per sempre e il suo immeritato premio in denaro è stato donato in beneficenza."

Nel video di scuse, Bamford ripete quanto detto da Epic Games. Il messaggio non viene letto, ma appare a schermo in forma testuale. "Barare nei tornei rovina il divertimento per i giocatori che si sono guadagnati il posto e mi scuso con la comunità di Fortnite per le mie azioni. Non imbroglierò mai più in Fortnite." Si può leggere.