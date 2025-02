Forza Horizon 5 ha superato un altro traguardo per numero di giocatori

Forza Horizon 5 è indubbiamente uno dei più grandi successi degli Xbox Games Studios. Considerate il titolo migliore del genere dei giochi di corse arcade, vanta anche un enorme numero di giocatori. Recentemente ha superato quota 44 milioni , come mostra il conteggio interno del gioco. Si tratta di una quantità ragguardevole, che potrebbe aumentare ancora moltissimo con l'arrivo della conversione per PlayStation 5.

Numero di giocatori

Il numero di giocatori di Forza Horizon 5 è composto sia da quelli che lo hanno acquistato su PC e Xbox, sia da chi ha provato il gioco tramite il servizio in abbonamento Game Pass, su entrambe le piattaforme. Microsoft non ha mai distinto i dati, evidentemente interessata più a far conoscere quante persone ci hanno giocato che quante copie effettive sono state vendute.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A luglio 2024, Forza Horizon 5 aveva festeggiato i 40 milioni di utenti. Da allora a oggi ne ha guadagnati altri 4 milioni. Considerando che è uscito a novembre 2021, capirete che l'interesse intorno al gioco è ancora molto forte, grazie anche alla politica di aggiornamenti praticata da Playground Games, che sta continuando a supportare il gioco. L'ultimo aggiornamento è chiamato Back to the 90's e aggiunge diverse novità al gameplay-

La versione PlayStation 5 uscirà nella primavera 2025, in data ancora da destinarsi. Per adesso non si hanno grossi dettagli su questa versione, ma immaginiamo che sarà in linea con le altre per funzionalità e contenuti.