Forza Horizon 5 si aggiorna con Back to the 90s, vediamo il trailer in stile retrò per l'update

Forza Horizon 5 si aggiorna con il nuovo evento "Back to the 90s", che come dice il nome ci riporta indietro nel mitico decennio di fine secolo scorso, portando con sé auto a tema ed eventi speciali collegati al periodo storico in questione, presentato con questo nuovo trailer perfettamente costruito sullo stile anni 90.

Back to the 90s è disponibile già in queste ore e ci fa rivivere la decade in questione con l'arrivo di quattro nuove auto e vari eventi speciali. Le auto premio scelte dagli anni 90, sono le seguenti:

Aston Martin Lagonda (1990)

Subaru SVX (1998)

Toyota Soarer 2.5 GT-T (1996)

Mitsubishi FTO GP Version R (1997)

Oltre a queste, è in arrivo una nuova playlist Festival a tema anni '90 con gare, sfide ed eventi speciali, con i giocatori che potranno cercare nuove VHS da collezione, sbloccare outfit cosmetici a tema con il periodo storico e guadagnare fino a tre nuovi badge.