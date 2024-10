Il Playtest di Nintendo Switch Online è segreto al punto che dovete firmare un accordo di non divulgazione

Come vi abbiamo già segnalato, Nintendo ha reso disponibile l'iscrizione a un test per una nuova funzione segreta legata a Nintendo Switch Online. Un numero limitato di utenti a livello mondiale (Italia inclusa) saranno selezionati. Non è dato sapere cosa sarà messo nelle mani dei giocatori, al momento, e tecnicamente non lo si potrà mai sapere, visto che Nintendo chiede di firmare un NDA (accordo di non divulgazione).

I dettagli sull'NDA di Nintendo

L'informazione è stata condivisa online dall'utente Twitter OatmealDome - noto nella community Nintendo per i suoi report sui dettagli degli aggiornati di Switch - che ha pubblicato un estratto dei requisiti di Nintendo. La pagina recita: "Vi chiediamo di non discutere o divulgare i contenuti del Nintendo Switch Online: Playtest Program o del sito web con altri".

Ovviamente un NDA ha effetto fintanto che si viene beccati. Difficilmente - con 10.000 utenti selezionati - tutti terranno la bocca chiusa. Nintendo bloccherà probabilmente post e video dedicati a tali argomenti, ma appena qualcuno parlerà le informazioni inizieranno a circolare senza possibilità di bloccarle del tutto.

Se Nintendo dovesse scoprire quale account ha condiviso le informazioni sotto accordo di non divulgazione, farà in modo di far pentire tale persona, ma il danno sarà fatto. Come detto, per ora non abbiamo idea di cosa sarà al centro di questa fase di prova: non ci resta che attendere.

Se volete tutte le informazioni note su questo "Playtest", potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.