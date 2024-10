L'editore di The First Descendant svela cosa devono fare gli sviluppatori per avere successo

Ora, Nexon ha detto la propria riguardo a come - a suo dire - si deve lavorare per fare in modo di ottenere successo. In breve, secondo il CEO Yong-hyun Park il punto fondamentale è lavorare ascoltando i giocatori.

Nexon è l'editore di The First Descendant , un gioco che ha ottenuto un buon successo al lancio e che continua a tenere online svariati giocatori. Non si tratta ovviamente dell'unico prodotto della compagnia, che ha grande esperienza con opere come gli MMO.

La spiegazione del CEO di Nexon

Quando gli è stato chiesto come lo studio valuta ogni potenziale gioco, Park ha rivelato che la compagnia guarda alle opinioni degli utenti piuttosto che l'analisi dei dati di mercato o le previsioni sui profitti.

"Se si tratta di un MMORPG, possiamo immaginare a grandi linee come si comporterà", afferma Park. "Tuttavia, quando si tratta di titoli come Blue Archive o The First Descendant, né la mia azienda né io personalmente abbiamo esperienza nella realizzazione e nella pubblicazione di giochi di questo tipo sul mercato, e anche in Corea questo tipo di giochi non è stato quasi mai realizzato fino ad ora".

Considerando questa mancanza di dati, Nexon preferisce lavorare su nuovi progetti senza alcuna previsione dei profitti. Secondo Park, questo vale anche per i titoli che costano 70 milioni di dollari o più.

The First Descendat è un gioco d'azione sparatutto ad ambientazione sci-if

L'assenza di dati preesistenti non è l'unica ragione: semplicemente Park non si fida delle statistiche quando cerca di valutare il potenziale successo di un gioco. Preferisce invece guardare alle "voci non filtrate degli utenti".

"Lavorare a ritroso sulla base del profitto che si vuole ottenere con il proprio gioco funzionava bene in passato, quando i costi di produzione erano bassi". Ora che i costi di sviluppo "stanno gradualmente aumentando" e che "gli errori nei numeri possono accumularsi", Park afferma che "è possibile che il gioco cada a pezzi al momento della pubblicazione".

Ecco perché ritiene che "concentrarsi sul feedback degli utenti sia il metodo più affidabile al momento". Nexon "non può sapere quanti soldi possiamo fare sviluppando un certo gioco, ma possiamo avere un'idea di quale tipo di gioco renderà felici gli utenti". Anche per questo, l'azienda sceglie di testare i giochi con i giocatori, "anche nel bel mezzo dello sviluppo e di raccogliere i feedback".

Vi lasciamo infine al trailer di The First Descendant che presenta Ultimate Freyna e le altre novità dell'update di metà stagione.