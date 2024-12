Indiana Jones e l'antico Cerchio gratis per un breve periodo, ma non è finita bene

Alcuni giocatori non l'hanno presa bene

Quindi, quella che sembrava un'offerta troppo ghiotta per essere vera, non era vera. Humble Bundle si è giustifica affermando che il gioco è stato segnato come "gratuito" a causa di un fraintendimento sui prezzi forniti.

Il risultato, comunque, è che ora non solo le chiavi sono state tutte annullate, ma le copie riscattate sono state rimosse dagli account Steam degli utenti, pur essendo state registrate. Questo fa anche capire per l'ennesima volta che le licenze non danno la proprietà dei giochi che si acquistano, ma garantiscono solo il loro utilizzo, con i detentori dei diritti d'autore che possono, in caso di problemi simili, intervenire direttamente per farli rimuovere.

Alcuni giocatori non l'hanno presa molto bene, visto che avevano iniziato a giocare e si sono visti rimuovere d'improvviso Indiana Jones e l'antico Cerchio dall'account. Nondimeno, per altri era chiarissimo da subito che le chiavi sarebbero state revocate, come si può leggere in alcuni commenti.

Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Indiana Jones e l'antico Cerchio, un titolo davvero ottimo, che potrebbe addirittura aver salvato il Natale.