Xbox ha salvato il Natale dei videogiochi?

Quando critichiamo Xbox, ci maledite; quando invece ne parliamo bene, nessuno fiata, niente pacche sulle spalle, niente finalmente, niente ciao, miao, bau. È insopportabile questa cosa. Ci spertichiamo in lodi per Pentiment, e non vola una mosca, critichiamo Forza Motorsport e arrivano le minacce di morte. Ora che si deve festeggiare, c'è il deserto: dove siete fan di Xbox, perché non scendete in strada con noi a festeggiare sta tripletta di giochi da nove composta da Flight Simulator, S.T.A.L.K.E.R. 2 e Indiana Jones?

Ma la cosa che colpisce è la qualità e la varietà di queste tre colonne : Flight Simulator 2024 è un prodotto avveniristico, S.T.A.L.K.E.R. 2 è un ritorno che emoziona e appartiene a una schiera di giochi che una fascia di pubblico adora, infine Indiana Jones che Machine Games ha trasformato in un'avventura profonda ed immediata, oltre che spettacolare graficamente. Tre giochi per Natale in un'altra epoca erano la norma, ma proporre tre assi così diversi tra loro, così vincenti a modo loro, è qualcosa che è accaduto piuttosto raramente nella storia dei videogiochi.

Mentre Nintendo è impegnata a pianificare il lancio del successore di Switch, e PlayStation si è barricata dietro le candeline giganti dei suoi preziosi trent'anni, a mandare avanti la baracca questo Natale ci ha pensato proprio Microsoft. Da quant'è che non accadeva? In casa Xbox, non sto a fare i conti, ma molto probabilmente da più di un decennio.

Il gameplay sembra ancora una volta al centro di tutto , sicuramente lo è di Flight Simulator 2024 , che ad oggi forse è il videogioco più avanzato tecnicamente in circolazione: cloud gaming, streaming di dati essenziali, machine learning, patch invisibili, l'intera Terra riprodotta al millimetro, doppio meteo dinamico, una carriera portentosa e praticamente infinita, grafica da capogiro. Nonostante i bug, ci vorrà del tempo per un prodotto davvero rifinito, è un'esperienza davvero portentosa che coinvolge anche la realtà virtuale: è proprio questo il gioco VR più spremi-hardware in circolazione.

Infine Indiana Jones che, piaccia o meno, è la quintessenza del gioco di Natale: la grande avventura che un tempo saresti corso a vedere al cinema il venticinque . Puoi giocarci con i bambini in giro senza paura di traumatizzarli, anzi potrebbe anche piacergli un bel po', e nel mentre (ri)scoprire anche i film della serie per una bella maratona sotto l'albero illuminato. Va anche detto che MachineGames non solo ha realizzato un gioco irresistibile, ma lo ha dotato di un impianto ludico tutt'altro che scontato, un level design da dieci e lode, dimostrando che profondità e accessibilità possono andare d'accordo.

Poi c'è il mio caro S.T.A.L.K.E.R. 2 , sporco e cattivo come piace a chi rimpiange un certo modo di fare giochi, e un certo modo di viverli sulla propria pelle. L'esperienza proposta dal team ucraino, nonostante qualche inciampo in via di risoluzione, è di quelle che lasciano il segno, oltre a spiazzare coloro che oramai sono schiavi del tutto subito, ben spiegtao e possibilmente il più veloce possibile. S.T.A.L.K.E.R. 2 è un gioco onirico, deformato dal dolore e anche lui, come Flight Simulator 2024 e Indy, in versione PC spesso capace di sfiorare il fotorealismo .

Non sappiamo ancora se l'offerta all-you-can-play di Microsoft avrà più o meno effetti negativi sull'industria videoludica, al riguardo ora possiamo fare soltanto delle ipotesi, ma non si può negare che l'effetto al momento è prevalentemente positivo: esce un gioco interessante e tutti possono provarlo, tutti ne possono parlare. Il rovescio della medaglia, ovvero il rischio che si prende un publisher a non mettere una selezione all'ingresso che solitamente è il prezzo del biglietto, è prestare il fianco alle critiche di chi quel gioco non lo avrebbe mai comprato, di chi quel genere non lo ha mai frequentato. Poco male.

Tre giochi eccezionali di cui due con un'altra caratteristica altrettanto eccezionale in comune, sono disponibili praticamente ovunque: tablet, PC, console, smartphone, dannazione addirittura direttamente dalla TV, a patto di avere una buona connessione internet! Ultima cosa, ma non in ordine d'importanza, il Game Pass .

Sogni comcreti

Quel che non è riuscito a Starfield, è davvero difficile che non riesca a questo meraviglioso tris. A parte il criptico S.T.A.L.K.E.R. 2, Flight Simulator 2024 e Indiana Jones sono titoli che possono godere di una risonanza che finalmente va al di là del mondo videoludico e fa girare le teste anche a chi non si interessa di videogiochi quotidianamente. ì Tre giochi per sottlineare il fatto che Microsoft, in fondo, una versione pro del suo Xbox già ce l'ha in commercio da tempo e si chiama PC.

Naturalmente sono usciti tanti altri titoli degni di essere menzionati, per esempio Path of Exile 2 che nessuno vuole sminuire, ma è tra i platform holder che stiamo valutando le differenze. Cosa porterà tutto questo è presto per dirlo, più Xbox vendute? Chissà. Un considerevole balzo in avanti del Game Pass? Più probabile. Un avvicinamento concreto al cloud? Credibile. Ma il sasso è stato lanciato, ed è davvero difficile credere che l'increspatura generata non porti a delle conseguenze. Senza contare il rumore che farà l'assenza di questi giochi ai The Game Awards.

Questa volta Microsoft ha davvero fatto tutto bene pensando addirittura alla befana, perché il 18 febbraio sarà poi il turno di Avowed. Un'offerta che nessuno può davvero criticare per partito preso poiché tutti possono accedervi in un modo o nell'altro. Tre, ma facciamo quattro dai, giochi per dimostrare che il verde Grinch di Xbox, se ci si mette d'impegno, può addirittura salvare il Natale. Quello dei videogiochi almeno.