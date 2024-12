Il Dock 8 in 1 compatibile con ROG Ally, Steam Deck e Legion Go è in offerta su Amazon Italia

Massima connettività e prestazioni

La docking station 8 in 1 offre una gamma completa di funzionalità per migliorare il tuo setup di gioco. Con una porta HDMI 4K a 60Hz, una porta Ethernet da 1 Gbps, tre porte USB-A 3.0 da 5 Gbps, una porta USB-C per la ricarica rapida e accessori protettivi per i joystick, questa dock è progettata per offrire un'esperienza fluida e senza compromessi.

Gli ingressi del dock.

Goditi un'uscita video straordinaria grazie alla compatibilità HDMI 4K e sfrutta la modalità Turbo da 30 W con dispositivi come ROG Ally per prestazioni di gioco senza pari. Inoltre, il supporto di ricarica rapida da 100 W garantisce sessioni di gioco prolungate senza interruzioni.