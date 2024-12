Dungeons of Dreadrock 2 è disponibile ora anche su iOS, scaricabile da App Store

Dungeons of Dreadrock 2 è disponibile anche su iOS a partire da oggi: è possibile acquistare il gioco tramite App Store al prezzo promozionale di soli 3,99€, in un formato premium che non include alcuna microtransazione.

Brillante mix fra puzzle e RPG, con anche qualche riferimento a The Legend of Zelda, Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King's Secret prende la formula del già ottimo capitolo originale e la arricchisce di diversi elementi e contenuti, confezionando in tal modo una campagna sostanzialmente più duratura e capace di restituire grandi soddisfazioni.

Lo scopo del gioco è ancora una volta quello di esplorare dungeon man mano più complessi, nell'ambito di un percorso composto da ben cento livelli differenti, accompagnato da una storia che si svolge in parallelo agli eventi dell'originale Dungeons of Dreadrock.